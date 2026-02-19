Топ вакансій лютого від служби зайнятості Тернопільщини

У Тернопільській області актуальними є 2042 вакансії. Найбільше роботодавці шукають: водіїв, продавців, підсобників, вантажників, кухарів, бухгалтерів, прибиральників, а також лікарів та медсестер/медбратів.

У ТОП вакансій за розмірами зарплат увійшли:

Ø 50-52 тис. грн – майстри будівельних та монтажних робіт, електромеханіки з ліфтів, налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас, водій автотранспортних засобів, монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, головний бухгалтер;

Ø 40-41 тис. грн – малярі, штукатури, монтажники систем утеплення будівель, покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, експедитори, складальники виробів, головні художники-конструктори (дизайнери), підсобні робітники, менеджер (управитель), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), шліфувальник, керуючий магазином, машиніст екскаватора;

Ø 32-36,8 тис. грн – майстри з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, водії тролейбуса, інженер-конструктор, монтажник, геодезист, менеджер (управитель) з персоналу, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, менеджер (управитель) з постачання, машиніст-кранівник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;

Ø 30-31,8 тис. грн – слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування, друкарі флексографічного та глибокого друкування, складальник електричних машин та апаратів, водій навантажувача, пекар, драпірувальник, бетоняр, представник торговельний, слюсар-ремонтник, оббивальник меблів, службовець на складі (комірник) та ін..

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

Де дізнатися більше?

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії» – (063) 576-57-56.