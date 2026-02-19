Кременецький районний відділ поліції очолив Сергій Горяний



У четвер, 19 лютого, у Кременці начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко представив особовому складу тимчасово виконуючого обов’язки начальника райвідділу поліції.

Полковник поліції Сергій Горяний за фахом юрист, кандидат юридичних наук. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Тривалий час працював в оперативних службах поліції Тернопільщини. Має значний управлінський досвід роботи на керівних посадах у територіальних підрозділах поліції області. У 2021–2023 роках був начальником Кременецького районного відділу поліції, також очолював Бережанський відділ поліції та Підволочиське відділення поліції. До нинішнього призначення обіймав посаду начальника відділу поліції №1 Тернопільського райуправління поліції.

«Сергій Горяний – досвідчений керівник, який раніше вже працював на цій території та добре знає специфіку району і проблематику громад. Сьогодення ставить перед нами нові виклики – як у питаннях забезпечення правопорядку, так і підтримки громадян у непростий для країни час. Маємо діяти злагоджено, професійно й відповідально, щоб гарантувати людям належний рівень безпеки», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко під час зустрічі з особовим складом районного відділу поліції за участю представників органів місцевого самоврядування та прокуратури наголосив на важливості розвитку ветеранської політики в громадах, комплексної підтримки захисників та їхніх родин, реалізації безпекових проєктів, а також надання якісних сервісних послуг жителям громад.