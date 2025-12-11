Операція «Кратом» триває: прокурори Тернопільщини викрили нових учасників наркосхеми

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області триває досудове розслідування, розпочате за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України стосовно учасників злочинної групи, котрі незаконно збували наркотичний засіб – подрібнене листя рослини Mitragyna speciosa («Кратом»).

Розгалужена мережа збуту наркотичних засобів діяла на Тернопільщині та в інших регіонах України упродовж 2025 року. За час своєї діяльності учасники групи збули на території держави близько 10 тонн наркотичного засобу.

Наркоторговці налагодили канал постачання партій наркотичного засобу через державний кордон України та подальший його збут через Інтернет, месенджер «Telegram» та «Нову Пошту». Саме у Тернополі вперше виявили продаж забороненої речовини, яку розповсюджували в закладах громадського харчування, в спортзалах серед молоді.

10 грудня під час досудового розслідування проведено 12 обшуків у Рівненській та Івано-Франківській областях. Встановлено нових учасників злочинної схеми, які займалися збутом кратому та легалізацією коштів, отриманих від злочинної діяльності.

За результатами проведених заходів затримано двох осіб відповідно до статті 615, 208 КПК України. Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307 (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Готується підозра для інших учасників злочинної групи.

Оперативний супровід здійснює УБН ГУНП в області, УСБУ в Тернопільській області.