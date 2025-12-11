Патрульні зупинили водія, позбавленого права керування, на вулиці Князя Острозького

Сьогодні вранці на вулиці Князя Острозького поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху: водій автомобіля Opel проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортним засобом. Патрульні винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Штраф — 20400 гривень.

Поліція закликає водіїв не порушувати правила дорожнього руху та забезпечити безпеку на дорогах для себе та інших учасників руху. ☝🏻