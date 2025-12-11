Тернопільщина: Жінку ошукав псевдохудожник, обіцяний портрет став аферою

До поліції звернулась жителька Тернопільщини, яка стала жертвою шахрайства. 6 грудня, спілкуючись через месенджер з незнайомцем, який представився художником, жінка замовила портрет і була переконана здійснити передоплату.

Шахрай надав номер рахунку для оплати, і жертва перерахувала 8 800 гривень. Після отримання коштів зловмисник припинив спілкування та видалив переписку, залишивши жінку без грошей.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та активно працює над встановленням особи зловмисника. Правоохоронці закликають бути обережними при онлайн-замовленнях та не здійснювати передоплати незнайомим особам.

При підозрі на шахрайство негайно звертайтеся до поліції!