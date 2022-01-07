У Настасові коло Тернополя «Зимова казка» продовжує зачаровувати гостей

У Великоберезовицькій громаді діє новорічно-різдвяна локація «Зимова казка у Настасові». Дійство спільно організували Великоберезовицька громада, компанія «Агропродсервіс» та команда Івана Чайківського «За майбутнє».

– У цьому році виникла ідея створити ще і Офіс Святого Миколая, адже до нас в період різдвяно-новорічних свят у попередні роки зверталися діти, щоб зробити трішки більше свята. Тому в цьому році відділ культури Великоберезовицької територіальної громади долучився до того, щоби за період свят зробити дійство, відкрити локацію, яка буде постійно працювати, де буде гарний, красивий комплекс, в який можуть приїжджати дітки, дорослі, сфотографуватися на пам’ять і отримати задоволення, — розповідає Іван Чайківський, народний депутат України.

– Кожен рік масштаби цього дійства розширюються і сьогодні ми це позиціонуємо, як захід всієї нашої громади. Це не пересічна подія, адже вона об’єднує жителів громади і показує те, що ми вміємо добре працювати. Але ми маємо вміти і добре відпочивати та створювати казку для наших дітей і дорослих,— говорить Андрій Баран,генеральний директор компанії «Агропродсервіс».



Окрім офісу святого Миколая (який завершив свою роботу 26 грудня) на території є майже 10 різних фотолокацій.

– Свято завжди відчувається по-різному, але коли вся громада і дружня команда господарів підсилює його так, як ми це бачимо в Настасові, то емоції та гордість переповнюють всіх нас,— говорить Володимир

Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Готували локацію перед тим кілька місяців. Щоб по-святковому освітити зимове містечко використали майже 9 кілометрів гірлянд. Також тут можна заглянути в автентичні хатини початку ХХ століття, скуштувати пампушки за старовинним рецептом та відвідати ярмарок з унікальними виробами ручної роботи.

Діятиме новорічно-різдвяна локація «Зимова казка у Настасові» до 22 січня. В цей період відбудеться багато заходів, серед яких конкурс вертепів, Маланка та фестиваль «Коляда єднає Україну».