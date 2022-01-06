Від ковіду на Тернопільщині померло шестеро людей

174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 6:

1 – жінка 35р., Тернопільський район;

2 – чоловік 74р., Тернопільський район;

3 – чоловік 63р., Кременецький район;

4 – жінка 49р., м. Тернопіль;

5 – жінка 83р., м. Тернопіль;

6 – чоловік 58р., Чортківський район.

– одужало – 185 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 626

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 108 108 осіб;

– одужало – 103 313 осіб;

– летальних випадків – 2 140 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 452 (11 888 одужало, 282 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 355 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 64 689 (61 775 одужало, 1 215 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 983 (27 454 одужало, 534 летальних).

– Чортківський район – 30 967 (29 650 одужало, 640 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 4 017 (3 847 одужало, 53 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (14 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 0

Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

Вишнівецька селищна ОТГ – 2

Кременецька міська ОТГ – 6

Лановецька міська ОТГ – 0

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 3

Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (124 особи):

Байковецька сільська ОТГ – 4

Бережанська міська ОТГ – 11

Білецька сільська ОТГ – 1

Великоберезовицька селищна ОТГ – 32

Великобірківська селищна ОТГ – 1

Великогаївська сільська ОТГ – 5

Залозецька селищна ОТГ – 6

Збаразька міська ОТГ – 4

Зборівська міська ОТГ – 4

Золотниківська сільська ОТГ – 0

Іванівська сільська ОТГ – 1

Козівська селищна ОТГ – 5

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 2

Нараївська сільська ОТГ – 0

Озернянська сільська ОТГ – 4

Підволочиська селищна ОТГ – 1

Підгаєцька міська ОТГ – 1

Підгороднянська сільська ОТГ – 3

Саранчуківська сільська ОТГ – 3

Скалатська міська ОТГ – 0

Скориківська сільська ОТГ – 1

Теребовлянська міська ОТГ – 5

Тернопільська міська ОТГ – 30

Чортківський район (36 осіб):

Білобожницька сільська ОТГ – 0

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

Борщівська міська ОТГ – 1

Бучацька міська ОТГ – 1

Васильковецька сільська ОТГ –0

Гримайлівська селищна ОТГ – 0

Гусятинська селищна ОТГ – 12

Заводська селищна ОТГ – 2

Заліщицька міська ОТГ – 3

Золотопотіцька селищна ОТГ – 2

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

Колиндянська сільська ОТГ – 2

Копичинецька міська ОТГ – 3

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

Монастириська міська ОТГ – 0

Нагірянська сільська ОТГ – 1

Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

Товстенська селищна ОТГ – 1

Трибухівська сільська ОТГ – 0

Хоростківська міська ОТГ – 1

Чортківська міська ОТГ – 7