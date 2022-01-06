14:07 | 6.01.2022
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Тернопільщина 

Від ковіду на Тернопільщині померло шестеро людей

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174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 6:

1 – жінка 35р., Тернопільський район;

2 – чоловік 74р., Тернопільський район;

3 – чоловік 63р., Кременецький район;

4 – жінка 49р., м. Тернопіль;

5 – жінка 83р., м. Тернопіль;

6 – чоловік 58р., Чортківський район.

– одужало – 185 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 626

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 108 108 осіб;

– одужало – 103 313 осіб;

– летальних випадків – 2 140 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 452 (11 888 одужало, 282 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 355 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 64 689 (61 775 одужало, 1 215 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 983 (27 454 одужало, 534 летальних).

– Чортківський район – 30 967 (29 650 одужало, 640 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 4 017 (3 847 одужало, 53 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (14 осіб):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 0
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 2
  • Кременецька міська ОТГ – 6
  • Лановецька міська ОТГ – 0
  • Лопушненська сільська ОТГ – 0
  • Почаївська міська ОТГ – 3
  • Шумська міська ОТГ – 3
 

Тернопільський район (124 особи):

  • Байковецька сільська ОТГ – 4
  • Бережанська міська ОТГ – 11
  • Білецька сільська ОТГ – 1
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 32
  • Великобірківська селищна ОТГ – 1
  • Великогаївська сільська ОТГ – 5
  • Залозецька селищна ОТГ – 6
  • Збаразька міська ОТГ – 4
  • Зборівська міська ОТГ – 4
  • Золотниківська сільська ОТГ – 0
  • Іванівська сільська ОТГ – 1
  • Козівська селищна ОТГ – 5
  • Козлівська селищна ОТГ – 0
  • Купчинецька сільська ОТГ – 0
  • Микулинецька селищна ОТГ – 2
  • Нараївська сільська ОТГ – 0
  • Озернянська сільська ОТГ – 4
  • Підволочиська селищна ОТГ – 1
  • Підгаєцька міська ОТГ – 1
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 3
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 3
  • Скалатська міська ОТГ – 0
  • Скориківська сільська ОТГ – 1
  • Теребовлянська міська ОТГ – 5
  • Тернопільська міська ОТГ – 30

Чортківський район (36 осіб):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 0
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
  • Борщівська міська ОТГ – 1
  • Бучацька міська ОТГ – 1
  • Васильковецька сільська ОТГ –0
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 0
  • Гусятинська селищна ОТГ – 12
  • Заводська селищна ОТГ – 2
  • Заліщицька міська ОТГ – 3
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
  • Колиндянська сільська ОТГ – 2
  • Копичинецька міська ОТГ – 3
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
  • Монастириська міська ОТГ – 0
  • Нагірянська сільська ОТГ – 1
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
  • Товстенська селищна ОТГ – 1
  • Трибухівська сільська ОТГ – 0
  • Хоростківська міська ОТГ – 1
  • Чортківська міська ОТГ – 7

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