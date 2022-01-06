Від ковіду на Тернопільщині померло шестеро людей
174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 6:
1 – жінка 35р., Тернопільський район;
2 – чоловік 74р., Тернопільський район;
3 – чоловік 63р., Кременецький район;
4 – жінка 49р., м. Тернопіль;
5 – жінка 83р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 58р., Чортківський район.
– одужало – 185 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 626
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 108 108 осіб;
– одужало – 103 313 осіб;
– летальних випадків – 2 140 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 452 (11 888 одужало, 282 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 355 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 64 689 (61 775 одужало, 1 215 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 983 (27 454 одужало, 534 летальних).
– Чортківський район – 30 967 (29 650 одужало, 640 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 4 017 (3 847 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (14 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 0
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
- Вишнівецька селищна ОТГ – 2
- Кременецька міська ОТГ – 6
- Лановецька міська ОТГ – 0
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 3
- Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (124 особи):
- Байковецька сільська ОТГ – 4
- Бережанська міська ОТГ – 11
- Білецька сільська ОТГ – 1
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 32
- Великобірківська селищна ОТГ – 1
- Великогаївська сільська ОТГ – 5
- Залозецька селищна ОТГ – 6
- Збаразька міська ОТГ – 4
- Зборівська міська ОТГ – 4
- Золотниківська сільська ОТГ – 0
- Іванівська сільська ОТГ – 1
- Козівська селищна ОТГ – 5
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 2
- Нараївська сільська ОТГ – 0
- Озернянська сільська ОТГ – 4
- Підволочиська селищна ОТГ – 1
- Підгаєцька міська ОТГ – 1
- Підгороднянська сільська ОТГ – 3
- Саранчуківська сільська ОТГ – 3
- Скалатська міська ОТГ – 0
- Скориківська сільська ОТГ – 1
- Теребовлянська міська ОТГ – 5
- Тернопільська міська ОТГ – 30
Чортківський район (36 осіб):
- Білобожницька сільська ОТГ – 0
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
- Борщівська міська ОТГ – 1
- Бучацька міська ОТГ – 1
- Васильковецька сільська ОТГ –0
- Гримайлівська селищна ОТГ – 0
- Гусятинська селищна ОТГ – 12
- Заводська селищна ОТГ – 2
- Заліщицька міська ОТГ – 3
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
- Колиндянська сільська ОТГ – 2
- Копичинецька міська ОТГ – 3
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
- Монастириська міська ОТГ – 0
- Нагірянська сільська ОТГ – 1
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
- Товстенська селищна ОТГ – 1
- Трибухівська сільська ОТГ – 0
- Хоростківська міська ОТГ – 1
- Чортківська міська ОТГ – 7