У Шумську планують відкрити ринок

24 червня 2020 року під головуванням міського голови Володимир Плетюка відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В присутності підприємців Шумського ринку, дирекції ринку, профільних спеціалістів і контролюючих органів було прийнято рішення про підтримку торговців і відкриття торгівлі на ринку. Враховуючи, що на даний час діє заборона торгівлі, прийнята районною комісією 16 квітня 2020 року міська рада звернулася до неї терміново переглянути дане рішення і дозволити діяльність промислової групи товарів і продукції вирощеної власними силами жителями громади.

Всі сторони зацікавлені в якнайшвидшому прийнятті рішення, що дасть можливість заробляти нашим людям, а покупцям отримати якісні послуги. Безумовно, що всі прийняті рішення мають бути з дотриманням всіх санітарних і протиепідемічних норм.