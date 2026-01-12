У Тернополі врятували чотирьох дітей, яких мати залишила вдома без нагляду

На лінію 102 надійшло звернення від жительки Львова про те, що вона хвилюється за долю своїх молодших братиків та сестрички, котрі мешкають у Тернополі. 22-річна дівчина повідомила, що діти вже більше доби знаходяться зачиненими в квартирі, а мати – невідомо де.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Інформація підтвердилася – в одній з багатоповерхівок по вулиці Симоненка було виявлено зачиненими в квартирі четверо дітей віком від двох до 12 років. Аби поліцейські змогли потрапити до помешкання і допомогти – на виклик прибули рятувальники.



Як з’ясувалося, мати неповнолітніх – 40-річна тернополянка вже добу як була відсутня вдома. Залишені без нагляду діти були налякані, тому було прийнято рішення про їх вилучення та поміщення до притулку.



Наразі поліцейські встановлюють місце перебування горе-матері. За неналежне виконання обов’язків по догляду за дітьми жінку можуть позбавити батьківських прав.







