Муніципальний автобус Підволочиської громади зупинився на два тижні — чому?

Муніципальний автобус Підволочиської громади тимчасово припиняє курсування через ускладнення на дорогах

Підволочиське Управління Житлово-комунального Господарства інформує, що через погіршення погодних умов та ускладнення на дорогах, муніципальний автобус, який обслуговує села Підволочиської громади, тимчасово припиняє своє курсування.

Перерва в перевезеннях триватиме два тижні. Мешканців просять поставитися з розумінням до ситуації та вибачити за тимчасові незручності. В управлінні обіцяють, що як тільки дозволять умови, перевезення будуть відновлені, і про це буде повідомлено додатково.

Управління дякує жителям громади за терпіння та взаємну підтримку у цей період.