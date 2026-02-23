Тернопільська міська рада присвоїла статус борців за незалежність України у XX столітті

На черговому засіданні 55-ї сесії сьомого скликання міської ради було визначено перелік осіб, яким присвоєно статус борця за незалежність України у XX столітті. Цей статус надається за особистий внесок у встановлення української державності та для вшанування національної пам’яті про боротьбу за незалежність.

Згідно з рішенням міської ради, статус борця за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади отримали наступні особи:

Литвинчук Віктор Юхимович (07.01.1950) — зазнав політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України, член Народного Руху України. Стецько Ярослав Семенович (19.01.1912-05.07.1986) — посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України. Чорна Надія Дмитрівна (26.11.1926-23.01.2002) — посмертно, брала активну участь у боротьбі за незалежність України. Митюк (Шафранська) Марія Філімонівна (1924-2008) — посмертно, зазнала політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України. Кривий Петро Дмитрович (17.02.1923-28.11.1992) — посмертно, зазнав політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України. Шаварин Микола Михайлович (14.09.1915-17.08.2011) — посмертно, брав активну участь у боротьбі за незалежність України. Шаварина Ганна Миколаївна (26.08.1945) — зазнала політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України.

Громадяни, яким присвоєно цей статус, отримають посвідчення борця за незалежність України у XX столітті. У разі надання статусу посмертно, посвідчення буде видано родичам померлих осіб.

Це рішення є важливим кроком у вшануванні пам’яті борців за незалежність, які віддали свої сили та життя за незалежну Україну.