Захворюваність на ГРВІ зросла на 12% у Тернопільській області: госпіталізовано 203 особи

Станом на 23 лютого 2026 року в Тернопільській області спостерігається збільшення захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. За останні 7 днів на 100 тисяч населення зареєстровано 520 випадків, що складає 5296 хворих. Зокрема, кількість випадків ГРВІ за тиждень зросла на 12% — з 4728 до 5296.

Серед хворих переважають діти, які складають 57,3% від усіх захворілих, зокрема 68,1% — школярі. Збільшення кількості хворих серед дітей на 16,8% та серед школярів на 17,7% вказує на тенденцію до поширення захворювання серед молоді.

Відзначається і зростання кількості госпіталізованих — за останній тиждень до лікарень потрапило 203 особи, з яких 118 — діти (58,1%). Це на 6,3% більше, ніж на попередньому тижні.

Щодо COVID-19, то за звітний період зареєстровано лише 1 випадок захворювання серед дорослих, що складає 0,02% від загальної кількості випадків ГРВІ.

Вірусологічна лабораторія Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України за тиждень провела ПЛР-тести на респіраторні інфекції серед 42 осіб, у 6 з яких був виявлений вірус. Зокрема, у 3 випадках виявлено вірус грипу А, у 2 — риновірус, а в 1 — метапневмовірус.

Медики закликають мешканців області дотримуватися рекомендацій щодо профілактики ГРВІ та грипу, щоб знизити ризик захворювання.