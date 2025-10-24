На Тернопільщині збільшилася кількість випадків булінгу в навчальних заклада

Тернопіль переживає збільшення випадків булінгу в навчальних закладах. З початку 2025 року тернопільські поліцейські задокументували 47 фактів булінгу в школах області. Всі інциденти розслідуються, і відповідно до закону, за кожним випадком складено адміністративні протоколи за статтею 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідальність за булінг та профілактика

За вчинення булінгу адміністративну відповідальність несуть особи з 16 років. Однак якщо правопорушником є дитина, яка ще не досягла цього віку, за її дії відповідають батьки. У випадку, якщо факт булінгу підтверджено, дитина буде поставлена на профілактичний облік у поліції, незалежно від віку правопорушника.

Також важливо, що керівники навчальних закладів несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. Вони можуть бути оштрафовані або призначені до виправних робіт.

Профілактичні заходи та підтримка

На профілактичному обліку в поліції Тернопільщини наразі перебувають 18 дітей, причетних до булінгу. Ювенальні поліцейські активно проводять профілактичні заходи в школах, допомагаючи дітям, педагогам і батькам виявляти прояви насильства та булінгу. Вони навчать учнів, як реагувати на агресію та як уникати насильства.

Як діяти при випадках булінгу?

Поліція закликає батьків, педагогів та учнів не залишатися байдужими до випадків булінгу. Якщо ви стали свідком або жертвою насильства, звертайтесь до поліції або на спецлінію 102.