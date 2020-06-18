Як на Тернопільщині рятували етно-музей «Бабусина хата» від наслідків негоди

16 червня партійці «Сили Людей Тернополя» відгукнулися на прохання допомоги Марія Маладика, яка опікується етно-музеєм «Бабусина хата», що у селі Дітківці Зборівського району.

«Це була особлива толока. Негода наробила в маленькому селі багато лиха. Хоч Бабусина хата на горбочку та швидкі води її оминули, проте старі дерева не витримали натиску.

Звісно, я звернулась до команди, до тих хто вже не раз виручали. Бо хто ж як не однодумці?

Чи підтримали? Не просто підтримали, зорганізувалися, зібрали потрібний інструмент, пили, сокири, сіли в власний транспорт і вперед. Так, усі активні, усі мають власну діяльність, активні в політиці та сім`ї ніхто не відмінив, а вони усе залишили і розчистили подвір’я. Як взялись хлопці за роботу, то аж загуділо за тими ясенами і горіхом.

Я вдячна за такий великий привілей мати можливість не лише спілкувати з розумними людьми, впливати на умови, в яких ми живемо, але і звернутись по допомогу і бути підтриманою. Тут слова дякую мало, проте дякую!»,- каже Марія Маладика.

Марія також дякує партійцям, які не змогли фізично приїхати та допомогти, але долучилися фінансово. Партійці працювали практично весь день, щоб довести до ладу подвір’я від поламаних від негоди дерев. Як результат – машина поскладених дров та радість в очах засновниці Бабусиної хати.

Додамо, що «Бабусина хата» – це велика мрія звичайної українки, мами двох чудових синочків, члена команди «Сила Людей Тернополя» Марії Маладики, яка обожнює рідну культуру і традиції. Він покликаний врятувати від руйнування старовинну глиняну оселю, показати її автентичну красу і відкрити всьому світу глибину і різнобарв’я старовинного побуту.

Марії Маладиці вдалося за допомогою екобудівництва повернути до життя саму хату, аби зробити там Музей побуту.

Згодом впорядкували подвір’я, сад і зробили максимум для того аби на історію нашого краю і на вивчення рідної літератури наші діти дивились зацікавлено і натхненно.