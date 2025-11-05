Ювенальні прокурори відстояли вирок в апеляції – 9 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Тернопільщині

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури у суді апеляційної інстанції відстояли позицію щодо покарання – 9 років ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої.

Нагадаємо, за публічного обвинувачення ювенального прокурора Чортківської окружної прокуратури, Борщівським районним судом визнано винним жителя Борщівської територіальної громади Чортківського району у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Прокурор довів у суді, що 4 липня минулого року 24-літній юнак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до помешкання потерпілої, оскільки був знайомий із її старшою сестрою. Окрім 14-літньої дівчинки в будинку не було нікого. Скориставшись цим, обвинувачений залякав дитину, погрожуючи їй убивством та зґвалтував її.

Вироком Борщівського районного суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.

І хоча захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу з вимогою пом’якшити вирок його клієнту, суд погодився з позицією прокурорів.

Відтак житель Борщівської ТГ проведе 9 років за ґратами. Рішення суду вступило в законну силу.