З 1 жовтня в Тернопільській області запрацює 135 Пунктів незламності
Заступник начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський провів нараду щодо організації розгортання та функціонування на території області пунктів незламності.
Продовжується робота для забезпечення функціонування об’єктів, які перебувають у режимі “Готові до відкриття у разі необхідності”, оскільки актуальним питанням залишається укомплектування пунктів незламності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 ,,Питання організації та функціонування пунктів незламності”.
Усім територіальним громадам дано доручення провести інвентаризацію наявного матеріально-технічного ресурсу, обладнання та оснащення всіх пунктів незламності, що переведені у режим готових до відкриття, а також проаналізувати стан надання послуг населенню в пунктах, що працюють в постійному режимі.