Питання 31-ї сесії Тернопільської міської ради, які депутати “Сили Людей” закликають НЕ підтримувати

№29. Про надання земельної ділянки за адресою вул. Бережанська, 44б ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», гр. Хмілю С.В.

Заключний етап оборудки, у результаті якого місто втратило цінну земельну площею 1600 м.кв. біля “Парку Здоров’я”.

№36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Андрея Шептицького,21б,21в ТОВ «ТРІУМФ-2.0.1.0.»

Заключний етап узаконення частини кіосків площею 301 м.кв. в межах червоних ліній вулиці Шептицького (на ринку на куті перехрестя “біля Збруча” – напроти “Укрексімбанку”)

№50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення з облаштуванням підземного та наземного паркінгу та гаражами за адресою вул.Чернівецька,71А ТОВ «МОДУЛЬ-ТЕРНОПІЛЬ»

Оборудка з захоплення ділянки великої зеленої зони площею понад 7700 м.кв. під багатоквартирну забудову.

№119. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Торговиця ТОВ «ІНВЕСТ АГРОТЕРН»

Добирається додаткова земельна ділянка площею 350 м.кв. біля кільця “рогатки/жовтої церкви” навколо раніше відчуженої за схемою “під будівництво приватного будинку”

Рішення, в результаті якого була відчужена за схемою основна ділянка площею 400 м.кв.- http://surl.li/lcwli

№129. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення за адресою с. Малашівці (за межами населеного пункту) Тернопільського району Тернопільської області, яке належить до Тернопільської міської територіальної громади, гр. Сопівнику В.Р. Заключний етап оборудки з безкоштовного отримання більше 5 гектарів під приватне сміттєзвалище через схему надання ділянок під садівництво. http://surl.li/lcwll Детальніше про оборудку з садівничими ділянками тут – http://surl.li/lcwlm