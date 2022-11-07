02:22 | 8.11.2022
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За два дні на Тернопільщині через нехтування правилами безпеки загинуло двоє чоловіків

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свічка,

На Тернопільщині двоє людей загинуло через власну необачність

Перший випадок стався 4 листопада в м. Чортків. Близько 20.00 годин, місцевий житель переорював власну земельну ділянку за допомогою мотоблока «Kentavr». На жаль, чоловік не дотримався правил безпеки та був затиснутий між деревом і мотоблоком. Від отриманих травм 46-річний потерпілий отримав травми несумісні з життям та помер на місці події.

Наступного дня через власну необачність загинув 79-річний житель с. Білокриниця Кременецької територіальної громади. Нещасний випадок стався під час ремонту власного легкового автомобіля, коли той зірвався з домкрата та придавив свого власника. Тіло загиблого виявила дружина.

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