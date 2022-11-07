«Вони навіки в наших серцях»: у Тернополі вручили почесні відзнаки родинам Героїв з Тернопільщини 

Родинам Героїв Тернопільщини вручили почесні відзнаки.

Звання “Почесного громадянина Тернопільської області” посмертно присвоїли п’ятдесятьом уродженцям краю рішенням сесії Тернопільської обласної ради. Серед них – учасники Революції Гідності та Герої російсько-української війни.

Очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко висловив співчуття та вдячність родинам полеглих Героїв.

– Я хочу вклонитися вам та подякувати за ваших синів, батьків, чоловіків та рідних, що віддали життя за Україну. Дуже важко підібрати слова. Знаю, що вони вас не втішать, але завдяки героїзму, відвазі та жертовності ваших рідних сьогодні є наша країна, – каже Михайло Головко. – Багатьох я особисто знав та товаришував з ними. Шляхетні люди, справжні українці, великі особистості. Для нас війна триває не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Ми втратили людей. Людей молодих, яким би зараз тільки жити, творити, любити, виховувати та формувати. Тих, кого вже, на жаль, не повернемо. Однак ми не маємо жодного морального права забути їх та їхні подвиги. Вони навіки в наших серцях.

До слова, звання “Почесний громадянин Тернопільської області” присвоюють за вагомий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України.