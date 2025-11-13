За результатами аудиту на Тернопільщині виявлено порушень на понад 2,6 млн гривень

Впродовж січня – жовтня 2025 року Тернопільською митницею проведено 20 документальних перевірок дотримання платниками податків законодавства України з питань митної справи. За результатами цих перевірок виявлено порушень та винесено податкові повідомлення –рішення на понад 2,67 млн грн митних платежів.

Завдяки злагодженій роботі працівників Тернопільської митниці та відповідальній позиції окремих платників податків до бюджету вже надійшло понад 1,55 млн грн митних платежів, ще 942,62 тис. грн сплачено платниками за результатами документальних перевірок, проведених у минулих періодах.

Окрім цього, Тернопільською митницею проводиться роз’яснювальна кампанія, спрямована на спонукання платників податків до самостійного виправлення помилок у митних деклараціях з метою уникнення збільшення суми застосовуваних до них штрафних санкцій та пені. Так, за результатами проведеної роботи в даному напрямку протягом січня – жовтня 2025 року забезпечено сплату митних платежів на загальну суму майже 1 млн гривень.

Послідовна робота фахівців митниці спрямована на те, щоб бізнес працював на законодавчих засадах, а кожна гривня митних платежів вчасно надходила до бюджету.