Юний тернополянин викрав дитячий велосипед і намагався здати його в ломбард



До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки міста Тернополя про крадіжку дитячого велосипеда.

Заявниця повідомила, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала велосипед біло-фіолетового кольору, який знаходився на сходовій клітці багатоквартирного будинку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Тернопільського районного управління поліції відділу кримінальної поліції встановили особу, причетну до крадіжки. Зловмисником виявився 17-річний житель мікрорайону Східний міста Тернополя. За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці виявили момент скоєння злочину та оперативно встановили підозрюваного. Під час опитування юнак зізнався, що викрадений велосипед здав до одного з ломбардів Тернополя.Незважаючи на юний вік, хлопець уже не вперше потрапляє в поле зору поліції. За наявною інформацією, він вживає наркотичні речовини, а викрадений двоколісник, ймовірно, мав стати предметом обміну на дозу. Також раніше підліток фігурував у справах, пов’язаних із крадіжками з торгових кіосків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Відповідно до чинного законодавства, кримінальна відповідальність за крадіжку настає з 14 років, тому неповнолітньому фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.