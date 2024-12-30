Заказник «Семиківський» повернули у власність держави

Завдяки прокуратурі у власність держави повернуто майже 33 га земель природно-заповідного фонду в гідрологічному заказнику «Семиківський».

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Бережанської окружної прокуратури щодо повернення у державну власність ділянки природно-заповідного фонду в межах земель гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Семиківський».

Прокуратура встановила, що у 2013 році Козівською районною адміністрацією безпідставно сформовано землі в межах гідрологічного заказника «Семиківський» як землі сільськогосподарського призначення. У подальшому ними незаконно розпорядилось Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, передавши їх у комунальну власність Купчинецької сільської ради.

Для усунення цих порушень прокурора у квітні 2024 року заявили позов в інтересах держави в особі Тернопільської обласної військової адміністрації та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Йшлося про вимоги визнати недійсними видані органами влади та місцевого самоврядування розпорядження та накази, а також скасувати реєстрацію в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію речових прав та повернути земельну ділянку.

Суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі. Після набрання рішенням законної сили будуть вжиті заходи для його реального виконання.