Візуальна та лекційна програма міжнародного фестивалю «Гамселить» у Тернополі

Виставка «СИГНАЛ» відкриття 20 квітня о 19:00 «Бункермуз»

Виставка «Сигнал» – це спроба створити, згенерувати сигнали, прийняти їх і осмислити те, чим вони є не тільки для приймаючих систем, а й для систем, з яких вони виходять.

Людина — дуже складний процес і сума взаємодії безлічі систем – будь-який сигнал, що вона випускає на зовні, вона й сприймає. У цьому рекурсивному гіперрефлексі людина не тільки не стирається в пил під квантово-квазаровим потоком різноманітних даних, а виживає, живе, піднімається, діє, будує, створює та вдихає нове життя в нові системи, які мають проходити свій шлях, передавати і приймати, аналізувати й перетворювати …

Учасники виставки:

Мітя Чуріков

Ірина Костишина

Аліна Якубенко

Саша Долгий

KoToUtka

Tenpoint

Blck box

Юрій Єфанов

Ula Julia

Дана Косміна

Євген Ващенко

Tenpoint

Лекція «Траєкторія сигналу» субота, 22 квітня, початок о 17_00 «Бункермуз»



Авторський погляд на класику світового медіа-арту та українські художні реалії. Рух від аналогового сигналу до цифрового. Короткий екскурс у творчість ключових персоналій в історії світового медіамистецтва та деякі приклади його розвитку в сучасній Україні. Спроба означити вектор.

Лектори:

Юрій Єфанов – художник, режисер. Автор відеоінсталяцій, живопису, фото. Учасник локальних та міжнародних виставок, фестивалів і резиденцій.

Наталія Маценко – мистецтвознавиця, кураторка художніх проектів, арт-критик. Одна з постійних кураторів, упорядниця каталогів Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва «Бірючий».