Тернопільську облраду очолив “свободівець” Богдан Бутковський

У понеділок, 30 грудня, депутати Тернопільської облради проголосували за обрання нового голови облради. Ним став 38-річний ветеран Богдан Бутковський.

За даними «Суспільного», на засіданні сесії були присутні 55 депутатів, з яких 45 проголосували за кандидатуру Бутковського, проти не проголосував жоден депутат. У голосуванні за голову облради не брала участь фракція «Європейська Солідарність, аргументуючи це тим, що вони не є учасниками коаліції в обласній раді.

Єдиним кандидатом на посаду голови Тернопільської облради був 38-річний Богдан Бутковський – він є учасником повномасштабної війни, ветераном та представляє партію «Свобода». Торік його нагородили нагрудним знаком «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Місцеві журналісти повідомляють, що у своїй передвиборній промові Бутковський обіцяв бути відповідальним та не згадав попереднього очільника облради Михайла Головка.

«Свободівця» Михайла Головка у червні 2023 року затримали за підозрою у вимаганні мільйонного хабаря від бізнесмена, після чого депутати Тернопільської облради проголосували за його звільнення. Однак Михайло Головко поновився через Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, а депутати облради звільнили його вдруге. Зараз Головко намагається вдруге поновитись на посаді голови облради.





