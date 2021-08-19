Костел у селі Сороцьке – пам’ятка, яку можна врятувати

Сороцьке – гарне доглянуте село, яке справляє хороше враження на подорожуючих. Розташоване на півночі колишнього Теребовлянського району на автошляху Тернопіль – Хоростків на відстані 18 км від Теребовлі і 30 км від Тернополя.

У Сороцькому є кілька об’єктів, цікавих для туристів. Втім, чи не найголовніший із них, а це неоготичний костел, зараз перебуває у занедбаному стані.

Костел Матері Божої Неустанної Помочі, така повна назва цього храму, збудований відносно недавно – на початку ХХ століття.

У 1902-1907 рр. у Сороцькому за кошти місцевих землевласників Міхала-Віктора Баворовського та його дружини Марії-Северини було збудовано костел. Храм збудовано в неоготичному стилі за проектом відомого львівського архітектора Міхала Ковальчука.

Востаннє Богослужіння у Сороцькому костелі проводилося у 1944 році. Після того як село покинули поляки, храм закрили. За радянської влади він використовувався в якості складу.

Така практика була дуже поширена в радянські часи: у приміщеннях сільських храмів зберігали в кращому випадку зерно, а в гіршому – міндобрива.

Подібна доля спіткала і костел у Сороцькому. З настанням незалежності костел перестали використовувати в якості складу, але наразі він пустує.

Місцева греко-католицька громада має свій храм, не менш красивий і ще більш старовинний. Тому костел нині перебуває без догляду і поступово руйнується.

Щоправда, мешканці Сороцького намагаються врятувати пам’ятку.

Державної підтримки для втілення цього задуму наразі нема і найближчим часом на неї навряд чи варто розраховувати – на Тернопільщині чималий список замків та інших пам’яток архітектури, які потребують реставрації.

Тому жителі села Сороцьке подають свої пропозиції на різноманітні грантові проекти.

Усе задля того, щоб привернути увагу та знайти гроші на реставрацію костелу Матері Божої Неустанної Помочі.

Василь СОЛТИС

Тернополіс