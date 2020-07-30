30 липня: + 69 нових випадків коронавірусу на Тернопільщині
Станом на 30 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2921 випадку діагноз лабораторно підтверджений (2668 випадків – дорослі, 253 випадки – діти), з них 39 летальних. Видужало 1752 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2138, з яких 765 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 35 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1373 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 768 (222 одужало, 2 летальних);
– Бережанський район – 97 (37 одужало, 2 летальних);
– Борщівський район – 20 (17 одужало);
– Бучацький район – 126 (91 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 87 (53 одужало);
– Заліщицький район – 69 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 158 (96 одужало, 2 летальний);
– Зборівський район – 31 (20 одужало);
– Козівський район – 74 (66 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 444 (406 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 125 (79 одужало);
– Монастириський район – 255 (207 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 34 (12 одужало);
– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних);
– Теребовлянський район – 46 (23 одужало);
– Тернопільський район – 193 (100 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 156 (78 одужало);
– Шумський район – 227 (182 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 14 осіб
✅проведено 680 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 69 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (18 осіб)
⭕️Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 5
⭕️Козівський район (2 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Теофіпілка – 1
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• с. Самолусківці – 1
• с. Вигода – 1
• с. Нижбірок – 1
⭕️Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Озеряни – 1
• с. Старі Петликівці – 2
• с. Язловець – 1
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Підгороднє – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• с. Зелене – 1
⭕️Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Кобилля – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Підволочиський район (6 осіб):
• смт. Підволочиськ – 1
• с. Климківці – 4
• с. Мовчанівка – 1
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• с. Іване Золоте – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Загір’я – 1
⭕️Монастириський район (5 осіб):
• м. Монастириська – 1
• с. Григорів – 1
• с. Лазарівка – 1
• с. Чехів – 1
• с. Низьколизи – 1
⭕️Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Біла – 2
• с. Стара Ягільниця – 1
• смт. Заводське – 1
• с. Шманьківчики – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Малі Садки – 1