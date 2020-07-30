30 липня: + 69 нових випадків коронавірусу на Тернопільщині

Станом на 30 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2921 випадку діагноз лабораторно підтверджений (2668 випадків – дорослі, 253 випадки – діти), з них 39 летальних. Видужало 1752 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2138, з яких 765 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 35 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1373 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 768 (222 одужало, 2 летальних);

– Бережанський район – 97 (37 одужало, 2 летальних);

– Борщівський район – 20 (17 одужало);

– Бучацький район – 126 (91 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 87 (53 одужало);

– Заліщицький район – 69 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 158 (96 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 31 (20 одужало);

– Козівський район – 74 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 444 (406 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 125 (79 одужало);

– Монастириський район – 255 (207 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 34 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних);

– Теребовлянський район – 46 (23 одужало);

– Тернопільський район – 193 (100 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 156 (78 одужало);

– Шумський район – 227 (182 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 14 осіб

✅проведено 680 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 69 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (18 осіб) ⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 5 ⭕️Козівський район (2 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Теофіпілка – 1 ⭕️Гусятинський район (3 особи):

• с. Самолусківці – 1

• с. Вигода – 1

• с. Нижбірок – 1 ⭕️Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Озеряни – 1

• с. Старі Петликівці – 2

• с. Язловець – 1 ⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Підгороднє – 1

• с. Біла – 1

• с. Байківці – 1 ⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Зелене – 1 ⭕️Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Заруддя – 1

• с. Кобилля – 1 ⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1 ⭕️Підволочиський район (6 осіб):

• смт. Підволочиськ – 1

• с. Климківці – 4

• с. Мовчанівка – 1 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Іване Золоте – 1 ⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Загір’я – 1 ⭕️Монастириський район (5 осіб):

• м. Монастириська – 1

• с. Григорів – 1

• с. Лазарівка – 1

• с. Чехів – 1

• с. Низьколизи – 1 ⭕️Чортківський район (13 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Біла – 2

• с. Стара Ягільниця – 1

• смт. Заводське – 1

• с. Шманьківчики – 1 ⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Малі Садки – 1