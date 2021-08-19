У Тернополі чоловік вийшов з дому і зник безвісти

На Тернопільщині розшукують Кулішова Дмитра Анатолійовича, 1971 року народження, жителя обласного центру. Чоловік ще 6 серпня вийшов з дому, однак так і не повернувся. На зв’язок з рідними не виходив.

Був одягнений у шорти та кольорову сорочку з коротким рукавом. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 067-351-38-37, або на лінію 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.