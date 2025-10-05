«Ковбаски по Кременецьки»: легендарну страву Кременеччини відновлено!

Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук поділився приголомшливою новиною: легендарну страву, що була популярна в Кременці в 70-х роках, нарешті вдалося відновити. Це «Ковбаски по Кременецьки» — ресторанна класика, яку в своїх кулінарних дослідженнях згадують ще багато кременчан.

Згідно з історичними даними, рецепт цієї страви розробив Микола Йосипович Кошванік, шеф-кухар ресторану «Кременець». І ось тепер, після кількох років досліджень та опитувань свідків, ця кулінарна реліквія повертається в меню міста.

Особливістю страви є не тільки унікальна рецептура, але й спосіб подачі — ковбаски подавалися на розігрітих спиртових лампах, що додавало пікантності і неповторного аромату. «Смак схожий на люля-кебаб, а часник та перець додають страві характерної гостроти», — коментує Левчук.

Як додає Левчук, «Ковбаски по Кременецьки» мають великий потенціал для популяризації локальної гастрономії. Це чудова можливість для кременчан та гостей міста познайомитися з частиною місцевої кулінарної спадщини, яка має всі шанси стати однією з візитних карток Кременеччини.

Наразі цей смачний експеримент вже отримав схвальні відгуки, адже перший сніданок з легендарною стравою приготував сам Валерій Новіков, працівник музею, що також долучився до дослідження рецепту.

Незабаром жителі та туристи зможуть скуштувати цю незвичайну страву, що обіцяє стати однією з гастрономічних фішок міста.