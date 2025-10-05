На Тернопільщині виявили пошкоджений дрон та нерозірваний снаряд

Сьогодні, 5 жовтня, в місті Шумськ Кременецького району на березі річки, поблизу провулку Чирянка, було виявлено пошкоджений безпілотник типу «Шахед». Поряд із дроновим уламками знайшли нерозірваний снаряд.

В місті Шумськ на безпечній території, було виявлено безпілотник. На місці події працюють відповідні служби. Прошу жителів громади у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та невідкладно повідомляти службу надзвичайних ситуацій за номером тел. 101 або поліцію тел. 102, – наголошує шумський міський голова Вадим Боярський.

Цей випадок став одним із численних, коли наслідки агресії Росії проявляються на території України через використання безпілотних літальних апаратів та ракетних обстрілів. Водночас, ситуація в районі наразі контрольована правоохоронними органами та службами цивільного захисту.

Ситуація під контролем, жителів закликають дотримуватись обережності і не наближатися до місця падіння уламків.

Світлини КП «Тернопільоблвідкат»