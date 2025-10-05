20:25 | 5.10.2025
Війна 

Четверо загиблих на Львівщині після влучання ракети в житловий будинок

Унаслідок комбінованого удару безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами на Львівщині загинуло чотири людини. Внаслідок обстрілу, який стався в Лапаївці, серед жертв є три жінки та один чоловік. Ще один чоловік отримав поранення, але був врятований.

Також  повідомляється, що обстріл пошкодив низку об’єктів, зокрема житлові будинки, а внаслідок прямого попадання ракети в будинок в Лапаївці загинули чотири цивільних особи. Четверо інших людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Місцева влада продовжує оцінювати збитки та надає необхідну допомогу потерпілим.

За інф. Львівська ОВА, ДСНС.

