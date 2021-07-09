На Тернопільщині знайшли 4 снаряди часів Другої світової

7 липня в лісовому масиві поблизу м. Копичинці Копичинецької ТГ Чортківського району виявлено артилерійський снаряд, калібром 75 мм, часів Другої світової війни. Ще 3 вибухонебезпечних предмети – 2 мінометні міни, калібром 82 мм та ручну гранату Ф-1 виявили 8 липня місцеві мешканці в с. Староміщина Підволочиської ТГ Тернопільського району та в лісовому масиві поблизу м. Копичинці Копичинецької ТГ Чортківського району.

ДСНС України застерігає громадян бути обережними під час виявлення вибухонебезпечних предметів!

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Досить часто застарілі боєприпаси знаходять і громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та полях. Крім того, вибухонебезпечні предмети люди можуть знаходити також в лісах та парках, річках та ставках, будівлях та підвалах, на території колишніх полігонів.

Дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

– якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет – негайно повідомте місцеві органи влади та за телефонами «101» і «102»;

– ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно;

– одразу припиніть будь-які роботи в районі виявлення небезпечного предмета;

– в жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку;

– категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.