Синоптики повідомили дату похолодання на Тернопіллі

Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура повітря впродовж доби становитиме від 2º морозу до 3º тепла.

Зміниться погода вже найближчими днями. За даними обласного метеорологічного центру, завтра та післязавтра стовпчики термометрів покажуть “мінуси”.

Істотних опадів на Різдво синоптики не передбачають.

Прогноз погоди від гідрометцентру на 6-8 січня:

На Святвечір, 6 січня, очікують хмарну погоду та опади: невеликий мокрий сніг та дощ. На окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с. Вдень – до 3º тепла.

На Різдво, 7 січня, буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Дороги покриє ожеледиця. Вітер північно-західний, вночі 9-14 м/с, вдень – 5-10. Температура впродовж доби коливатиметься від 1 до 6º морозу.

Найхолоднішою буде ніч 8 січня – температура знизиться до 5-10º морозу. Вдень тепліше, від 4º морозу до 1º тепла. У суботу буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.