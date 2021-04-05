Відійшов у вічність 24-річний священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії

Сьогодні, 5 квітня 2021 року, на 25-му році життя, після тривалої хвороби відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Любомир Малоїд. Священнослужитель виконував уряд настоятеля і будівничого храму Блаженного Якима Сеньківського та сотрудника храму Пресвятого Серця Христового с. Великі Гаї (Тернопільський район).

Сьогодні, 5 квітня, о 18.00, у храмі Блаженного Якима Сеньківського у с. Великі Гаї, що на Тернопільщині, відбудуться заупокійні богослужіння. Про графік інших відправ буде повідомлено згодом.

Архиєпископ Василій Семенюк, єпископ-помічник Теодор, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття дружині Віті та родині покійного.

Довідка

Отець Любомир Малоїд народився 29 серпня 1996 року у селищі Магерів, Жовківського району, Львівської області. Закінчив богословські студії у Тернопільській духовній семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого.

Владика Василій Семенюк уділив ієрейські свячення о. Любомиру Малоїду зовсім нещодавно – 27 вересня 2020 року, в день празника Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього. Молодий священник активно взявся до праці побудови нової святині у Великих Гаях і сумлінно виконував свої душпастирські обов’язки.

Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Любомира до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають!