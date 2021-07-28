На Тернопільщині від COVID-19 щепили 13 % населення

13 відсотків населення щепили за п’ять місяців вакцинальної кампанії на Тернопільщині. По Україні обидва щеплення від коронавірусу на ранок вівторка зробили понад мільйон сімсот тисяч українців, тобто менше чотирьох відсотків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Тернополянка Оксана Зубрицька не робила щеплення від COVID-19. Жінка каже, що не довіряє вакцині та не впевнена, що вона не зашкодить її здоров’ю:

“Я в нашій державі я нічим не захищена. Не знаю з чого виробляються ці вакцини, наскільки вона якісна. Якщо це можна робити в будь-якій нормальній, правовій, цивілізованій державі, то в нас це дуже небезпечно. Я категорично проти, я вважаю, що якщо людина веде правильний спосіб життя, то вона знає, що її організм подолає будь-яку хворобу і ми знаєм приклади, як ми боролися з коронавірусом. Ми його легенько перенесли і я вважаю, що це безглуздо вводити в організм невідомо які речовини”, – каже Зубрицька.

На Тернопільщині мають імунізувати понад 840 тисяч осіб. На сьогодні щепили 13%. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, це середній показник по Україні.

“Ми взяли зобов’язання щепити до кінця року 70% нашого населення, тому ті темпи, які зараз є, нам треба вдвічі збільшити. Ми над цим працюємо, ми приближаємо вакцину до кожного жителя Тернопільської області, а також розгортаємо пункти вакцинації в селах, які віддалені, працюємо з ОТГ. ОТГ доставляють автобусами людей в центри вакцинації”, – каже Ярмоленко.

У Франції супермаркети і вуличні майданчики кафе можна буде відвідувати без “паспортів здоров’я”. До того ж, документ буде обов’язковим тільки для повнолітніх. Раніше планували вимагати його від дітей з 12 років. Такі правила можуть з’явитися і в Україні, – каже головний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Потенційно ми розглядаємо більш полегшений доступ до приміщень, до публічних заходів, до користування якимись публічними закладами для тих осіб, які вакциновані. Ми спробуємо, якщо будемо запропоновувати таку систему, то зробити певний баланс між тим, щоб не порушувати права людей, які не вакциновані, щоб цей захід і ці пропозиції мали певний заохочувальний характер”, – каже Кузін.

Нині в Україні повністю вакциновано понад 3% населення – це понад півтора мільйона українців. Санітарний лікар каже, цього замало, хоча за останній місяць темпи зросли:

“Зараз усі ми маємо скористатися можливістю вакцинуватися, поки ми не зареєстрували осіннього спалаху. Кожна людина зараз має доступ до вакцини, яка є безпечна та якісна”.

Лікарка-епідеміолог Анна Мочан каже, що чергову хвилю пандемії у МОЗ очікують найближчим часом через новий штам “Дельта”. Нині він циркулює у 111 країнах і вже зафіксований в Україні. Він небезпечніший, бо швидше передається від людини до людини. Усі препарати, якими нині роблять щеплення в Україні.

“У нас мають бути якісь рекламні акції, пропаганда того, що людина знає чим вона вакцинується. У нас мають бути відкриті реєстри поствакцинальних реакцій”, – каже Мочан.

Минулого тижня в Україні розпочали п’ятий етап вакцинації. Тепер зробити щеплення від коронавірусу можуть усі охочі від 18 років. До кінця літа у МОЗ планують імунізувати 10 мільйонів людей. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.