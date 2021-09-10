Портал «Дія» тимчасово призупинить роботу

Портал державних послуг «Дія» на один день зупинить свою роботу у зв’язку з установкою оновлень.

Про це повідомляє команда «Дія» в Facebook.

«Будуть оновлюватися адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Все запрацює вже 11 вересня» – йдеться в повідомленні.

Нові оновлення ліквідують помилки у відображенні населених пунктів в Україні. Орієнтовно установка оновлень займе добу, тобто робота порталу відновиться о другій годині ночі 11 вересня. При цьому наголошується, що додаток буде працювати, оскільки оновлюється тільки портал.

«Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якомога швидше… Додаток буде працювати в штатному режимі. Тому е-документи будуть поруч з вами» – наголошується в повідомленні.