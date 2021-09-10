За ініціативи Івана Чайківського Кабмін виділив 20 мільйонів гривень на вирішення проблем Зборівського виборчого округу

24 об’єкти соціально-економічного призначення громад виборчого округу №165(центр – місто Зборів) увійшли до двох постанов Кабінету Міністрів, якими розподілено кошти на соціально-економічний розвиток регіонів України. Загальний кошторис ремонтних робіт, що профінансуються з державного бюджету складає 20 мільйонів гривень.

Народний депутат Іван Чайківський переконаний, що увага повинна бути привернута до великих і малих проблем, бо кожна стосується людського життя. Політик активно працює у виборчому окрузі, цікавиться справами краян, вникає у їхні проблеми, оперативно реагує на запити виборців і постійно контролює об’єкти, які, за його безпосереднього сприяння, цьогоріч фінансуватимуть коштами субвенції соціально-економічного розвитку.

«Справжній патріот має бути добрим господарем, піклуватися про економічний і господарський розвиток громад та ділами доводити свою ефективність для виборців», – каже Іван Чайківський

У Настасові постане культурний центр

Свого часу у центрі Настасова з ініціативи народного депутата вдалося зберегти дві традиційні українські хати початку ХХ століття та ще одну давню будівлю, в якій діятиме музей села. Земельну ділянку разом із нерухомістю навесні передали Великоберезовицькій громаді. Тепер же поряд створять культурно-відпочинкову зону з фонтаном, зручними лавочками та майданчиком для дітей.

Як зазначив Іван Чайківський: «Зробив усе можливе, аби із субвенції соціально-економічного розвитку виділити орієнтовно 3,5 мільйона гривень на облаштування культурного центру Настасова, щоби люди, йдучи до церкви, чи матері з маленькими дітьми мали відпочинок у затишку».

У Буцневі перекрили довоєнну школу

За сприяння Івана Чайківського на школі у селі Буцнів Великоберезовицької громади замінили дах. Вона збудована ще у довоєнному 1939-му році і відтоді даху ніхто не ремонтував. Конструкція прогнила, перебувала у плачевному стані, тож виникла нагальна потреба повністю відновити її.

На контролі – приймальне відділення Бережанської лікарні

Серед інших важливих справ, які розв’язує і контролює народний депутат України Іван Чайківський, є й місцеві заклади охорони здоров’я. Наприклад, він постійно тримає в полі зору будівництво приймально-діагностичного відділення Бережанської центральної лікарні.

Споруджують об’єкт за кошти фонду соціально-економічного розвитку і співфінансування Тернопільської обласної ради та Бережанської громади. Зокрема, з ініціативи Івана Чайківського з державного бюджету виділено понад 3,2 мільйони гривень.

У спортзалі замінюють підлогу

За сприяння Івана Чайківського у Козівській школі №2 за кошти соціально-економічного розвитку замінюють підлогу у спортзалі. Донедавна, внаслідок жахливого стану покриття, дітям там займатися було некомфортно і навіть небезпечно.

Оновлять абмулаторію

У Білецькій громаді за кошти фонду соцеконому оновлять амбулаторію загальної практики-сімейної медицини у селі Ігровиця. З фонду соціального розвитку на цей об’єкт виділили 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч додала громада.







