Огляд гінеколога. Як і коли відвідувати гінеколога – розкажуть самі лікарі

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я рекомендує всім жінкам, незалежно від їхнього способу життя, пристрастей, світосприйняття, а найголовніше, незважаючи на відсутність видимих ​​проблем, проходити періодичні огляди у гінеколога кожні 6 місяців. Тому ця стаття присвячена тому, як підготуватися до прийому гінеколога.

День циклу

Найкращий час для планового візиту до гінеколога – відразу після закінчення менструації. Але за наявності скарг день циклу не важливий.

Статеве життя перед прийомом у гінеколога

Статеве життя. Бажано утримуватись хоча б 2 дні, оскільки лікар обов’язково братиме мазки. А насіннєва рідина, сперміциди або мастило з презервативу, що потрапили у піхву, можуть вплинути на їхню якість. З тієї ж причини за 48 годин до прийому відмовляємось від піхвових свічок та спринцювання.

Відмовтеся від самолікування

Не варто приймати чудодійну пігулку з реклами перед візитом до гінеколога. І навіть якщо всі симптоми, як з телевізора, явно вказують на певну хворобу, ви можете помилитися з діагнозом, а ліки змінять клінічну картину захворювання.

Перед прийомом дотримуйтесь вимог гігієни

Не потрібно спринцюватися, промивати пальцями піхву та натирати зовнішні статеві органи до блиску. Достатньо прийняти душ. Якщо ви після роботи, скористайтеся вологими серветками для інтимної гігієни.

Що треба згадати перед прийомом у гінеколога

Голити чи не голити? Модель інтимної стрижки на якість огляду та діагностики не впливає. Те саме стосується волосся на ногах.

Спідня білизна. Не обов’язково одягати мереживну білизну. Достатньо, щоб вона була чиста.

Відвідайте туалет. Перед прийомом необхідно спорожнити сечовий міхур, тому що в наповненому стані він заважатиме огляду.

Пеленка. Раніше на прийом потрібно було нести гінекологічний набір, стерильні рукавички та пеленку. Зараз у клініках є все потрібне.

Шкарпетки. Навіть якщо у вас гарний педикюр – це повага до лікаря. На прийомі ми даємо одноразові бахіли.

Що треба згадати. Вік початку місячних, дату останньої менструації, наявні та перенесені захворювання, травми, операції та алергічні реакції.

Сподіваємось що ці маленькі настанови допоможуть вам при плануванні візиту до лікаря гінеколога та підгадуємо, що у медичному центрі «Оксфорд Медікал» у Тернополі лікарі приймають щоденно без вихідних. Записуйтесь на зручний час за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.