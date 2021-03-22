У МОЗ пояснили, чому варто вакцинуватися тим, хто вже перехворів на COVID-19

Наявність антитіл від COVID-19 не є приводом відмовлятися від вакцинації, запевняють у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Лише антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації, інформує Центр громадського здоров’я.

“Наразі науковці констатують, що наявність антитіл не є гарантією того, що людина не захворіє. За даними лабцентрів станом на 16 березня зафіксовано 1362 людей, які знову захворіли на COVID-19 після одужання. Терміни повторного зараження варіюються від 2 до 8 місяців”, – говорить Генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.

Антитіла, які досліджують лабораторії, визначаються не до тих антигенів вірусів, до яких формується імунна відповідь при вакцинації. Антитіла після вакцинації виробляються до конкретного фрагменту вірусу – у випадку SARS-CoV-2 до спайк-протеїну. Власне, суть вакцин у тому, щоб організм напрацював антитіла, тобто запустив їх після контакту з антигеном.

“Поняття “захисний рівень антитіл до COVID-19”, який убезпечить від повторного інфікування, – не існує. НТГЕІ не рекомендує визначати рівень антитіл ні до, ні після вакцинації. По-перше, тому що тест системи для визначення антитіл наразі не стандартизовані. По-друге, під час клінічних досліджень вакцин, зокрема, AstraZeneca та Pfizer, не було виявлено ніяких побічних реакцій серед тих людей, які вже мали антитіла після хвороби, у порівнянні з тими, хто їх не мав. Це означає, що вакцинація тих, хто вже перехворів, є безпечною.

По-третє, ті хто мають антитіла після хвороби, однаково повторно хворіють. Але ми точно знаємо, що вакцини працюють – після 12–14 днів рівень захворюваності серед вакцинованих практично не зростає, а якщо і є випадки захворювань – то вони не тяжкі. А серед невакцинованих – рівень хворих зростає”, – додав Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

У Центрі громадського здоров’я зауважують, що вакцинація попереджає тяжкий перебіг хвороби, госпіталізацію і смертність, дозволяє людям жити звичним життям і головне – розвантажує систему надання медичної допомоги.

“Дослідження показують, що після вакцинації кількість вірусу в дихальних шляхах значно менша в порівнянні з тими людьми, які ще не отримали щеплення. Відповідно, якщо кількість вірусу менша, у людей не розвиваються симптоми, а це – негативно впливає на поширення вірусу. Це, зокрема, підтверджується даними з Ізраїлю”, – підсумовують в МОЗ.