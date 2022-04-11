Як внутрішньо переміщеним особам отримати безоплатну правову допомогу?

В умовах воєнного стану багато хто змушений був покинути свої домівки. При цьому виникає безліч правових питань, пов’язаних із війною – як отримати соціальні виплати, що робити при втраті документів, чи компенсується знищене майно, як бути із трудовими гарантіями тощо.

Нагадуємо, що ведення воєнного стану не призводить до обмежень прав людей на безоплатну правову допомогу, гарантованих Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Звернутися за безоплатною правовою допомогою можна до найближчого бюро правової допомоги, незалежно від реєстрації місця проживання.

Адреси та контакти бюро для уточнення режиму їхньої роботи можна дізнатись на сайті системи БПД за посиланням

https://www.legalaid.gov.ua/tsentry

Також в умовах воєнного стану найзручніший спосіб отримати консультацію – зателефонувати за єдиним номером

0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні у межах України) або звернутися онлайн.

Усі дистанційні сервіси для отримання консультацій тут:

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua