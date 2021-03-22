У лікарнях Тернопільщини за тиждень побільшало хворих на грип та ГРВІ

На Тернопільщині за останні 7 днів захворіли 6 188 осіб, це на 30% більше, ніж минулого тижня. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За її словами, серед людей, у яких виявили грип або ГРВІ за тиждень, – 2 249 дітей віком до 18 років, із них половина – школярі. Госпіталізували 422 особи, це наполовину більше, порівняно з попереднім тижнем. Серед госпіталізованих – 26 дітей, – повідомляє Суспільне.

“Вакцинували в області 3 616 осіб, це 0,35% від загальної кількості населення області. За кошти підприємств щепили 485 осіб, за власні кошти вакцинувалися 2 215 людей, за кошти місцевих бюджетів – 916 осіб”, – каже Чайчук.