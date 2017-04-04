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Бережанські ліси виглядають як марсіанські пейзажі (фото)

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Ось який допис на всоїй сторінці у Фейсбук зробив тернополянин, член НСОУ “Пласт” Микола Бігус, перебуваючи у Базниківських лісах (Бережанщина) під час підготовки до проведення пластового табору. 

“Вчора протягом дня в кількох місцях лісу біля Базниківки та Мужилова гуділи бензопили.
І це попри розслідування та прохання від різних сторін зберегти цей ліс для рекреаційних цілей, зокрема проведення молодіжних патріотичних таборів.Як же тим, хто має дбати за цей ліс, донести в свідомість, що прибуток зі зрубаного дерева не вартий тих втрат, які отримаємо в майбутньому”, – зазначив Микола.

«Бережани і Бережанщина»

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