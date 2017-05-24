Тернопільські поліцейські б’ють на сполох: у місті масово почали красти велосипеди

22 травня на лінію «102» надійшло три повідомлення від жителів обласного центру. Тернополяни через свою безпечність потерпіли від рук злодіїв. Люди залишали свої дороговартісні велосипеди у підсобних приміщеннях, під’їздах та сушарнях. Не врятували ні захисні троси, ні замки.

За фактом крадіжок відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до мешканців та гостей краю. Не залишайте свої двоколісники у легкодоступних місцях. Пам’ятайте, що під’їзди та сушарні – це не місце для зберігання вашого майна.

Дбати про надійну охорону велосипеда – єдиний вихід із ситуації і, певно, найбільш дієвий. Деякі замки тільки називаються замками. Насправді троси можна перерізати кусачками за лічені хвилини. Якщо купувати, то тільки дорожчі арматури. Спеціалісти радять купувати лише дорогі U-подібні замки.

Ще одна важлива порада – не залишати велосипед в місці з відносно вільним доступом сторонніх людей. Пам’ятайте, що злодії завжди полюють на легку здобич. Достатньо вам відвернутися на хвилину-другу – і ваш двоколісний потрапить до рук крадіїв. Перш за все, відмовтеся від ідеї зберігати свій велосипед в наступних місцях:

– на сходовому майданчику;

– у загальному коридорі;

– у підвалі;

– на подвір’ї будинку.

Велосипед слід зберігати тільки в квартирі (приватному будинку). Інших варіантів не існує. Незручно, зате надійно.