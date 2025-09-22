«Народжені, щоб жити»: Показ фільму про незламних героїв війни в Тернополі

22 вересня 2025 року в Тернополі в церкві Матері Божої Неустанної Помочі відбувся показ документальної стрічки режисера Владислава Робського «Народжені, щоб жити» в рамках 5 Міжнародного кінофоруму «Кінохвиля». Цей фільм, який став частиною великого культурного заходу, розповідає історії чотирьох ветеранів з інвалідністю, які пережили жахи війни, але знайшли в собі сили адаптуватися до нового життя.

До показу стрічки завітали гості з Польщі, які також були учасниками фестивалю. Незважаючи на те, що глядачів було менше, ніж очікувалося, Отець Віталій, який відкривав подію, сказав дуже важливі слова: «У Ісуса Христа було лише 12 учнів, які його слухали, але вже їх робота була дуже великою», розповідає Оксана Стебельська. Ці слова стали хорошим нагадуванням, що важливі справи робляться навіть невеликою, але відданою групою людей.

Головні герої фільму — Вадим Зябліцев, Олександр Швецов, Василь Стуженко та Артем Комісарчук. Кожен із них пройшов важкий шлях від поранення на полі бою до повної реабілітації в суспільстві, спорту та особистому житті. Фільм не лише показує їхні історії, а й дає глядачам розуміння того, як війна змінює життя людини та її оточення.

Фільм не лише знайомить з історіями ветеранів, але й з залученням лікарів та психологів, які дають поради, як допомогти тим, хто повертається з війни. Вони пояснюють мотивацію поведінки людей, що пережили травму, і дають рекомендації, як підтримати їх у процесі адаптації до нових умов життя.

Стрічка є не лише хвилюючим історичним дослідженням, що розповідає про масові втрати і біль, завдані війною, а й оптимістичною дорожньою картою, яка вчить вибиратися з депресивних станів і знаходити нові можливості для повноцінного життя.

Картина стане життєво необхідною не тільки для ветеранів, які отримали тяжкі поранення, але й для їхніх рідних, друзів і всіх, хто хоче зрозуміти, як допомогти постраждалим від війни. «Народжені, щоб жити» — це фільм, який показує, як важливо підтримувати один одного і не залишати в тяжку хвилину.

Фото Ангеліни Мужів