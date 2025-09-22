Стрічка про Кирила Осьмака на «Кінохвилі»: як повернути втрачену історію в серця молоді

Фільм «неВідомі українці. Кирило Осьмак» є важливим кроком у відновленні справедливої пам’яті про одного з найвизначніших діячів українського визвольного руху, чия історія була на довгі роки замовчена. Стрічка розповідає не лише про особистість Кирила Осьмака, але й про його внесок у створення незалежної України. Це історія боротьби, відданості та жертовності, що мала визначальний вплив на події XX століття.

Задіяні у фільмі матеріали — листування, фотографії, документи — дозволяють глибше зрозуміти роль Осьмака в українському національному русі та його участь у діяльності Української Головної Визвольної Ради (УГВР). Важливим елементом є і розповідь про його долю в радянських застінках, що дозволяє глядачам побачити, якою ціною він платив за свої переконання.

Завдяки V Міжнародному кінофоруму “Кінохвиля” (FilmWawe) фільм зміг досягти широкої аудиторії. Покази стрічки в Тернополі, Чорткові та Дубно сприяли розширенню знань про Кирила Осьмака серед молоді, яка, можливо, вперше чула про його внесок у створення незалежної держави. Особливо важливо, що цей фільм став частиною культурної освіти, адже він демонструє важливість національної пам’яті та історії для формування свідомості майбутніх поколінь.

Історія Кирила Осьмака є частиною великої історії боротьби українців за свою незалежність, і важливо, щоб ця пам’ять жила в серцях людей. Завдяки фільму, ми можемо відновити забуту частину нашої історії та передати її наступним поколінням.