Як білоруська трагедія резонує з українськими: перегляд фільму «Лес» у Тернополі та Чорткові

У червні фільм «Лес» про репресії в Гомельщині був показаний у чотирьох містах України: Тернопіль, Чортків, Дубно та Львів. Фільм, який автори переглядають вже багато разів, не приносить такого задоволення, але справжня суть завжди відкривається після показу — під час зустрічей з глядачами.

Тема репресій близька українцям

Фільм здобув відгуки в українських глядачів, адже тема репресій в Україні теж дуже актуальна. На одній із зустрічей був присутній чоловік, який у 1970-х роках вивісив український прапор у Чорткові і за це отримав термін у в’язниці. Він потрапив до місць позбавлення волі, де вже багато років перебували активісти, репресовані ще за сталінських часів. Психологічний стан цих людей був зламаний: їм постійно говорили, що в новій радянській Україні про них ніхто не згадає. Однак, коли вони побачили молодого хлопця, який ризикував своєю свободою заради вивішування українських прапорів, їх настрій помітно покращився.

Спільні болі та трагедії: Мариуполь і Білорусь

Особливо чутливо реагували на білоруські теми мариупольці, яких було багато в залі. В Україні, як і в Білорусі, є спільні трагедії, пов’язані з втратою дому. Однак в Україні ця трагедія ще болючіша: багато людей вже не мають місця, куди повернутися.

Порівняння інфраструктури: “Білоруські дороги і чистота”

Однією з курйозних тем обговорення стала інфраструктура, а саме дороги в Білорусі. Українці були вражені чистотою білоруських доріг, зазначаючи, що у порівнянні з їхньою країною, дороги в Білорусі значно кращі. Проте, варто зазначити, що в білоруських містах, таких як Рогачов чи Лельчіці, важко знайти належний готель чи кав’ярню, на відміну від Чорткова, де є сучасні кафе, готелі та електронні табло на зупинках.

Гумор та оптимізм: Українці не втрачають надії

Українці, як завжди, проявили свій оптимізм і гумор. Один із білоруських колег навіть став об’єктом жартів, коли його хотіли записати в ухилянти під час проходження перевірки на блокпосту.

Історичні теми: Спільні проекти і історія

На зустрічах також обговорювались історичні теми, зокрема Остромадська битва 1514 року та можливі спільні проекти з поляками. Вже зараз є ідеї щодо масштабних проектів, які можуть об’єднати Україну, Польщу та Білорусь у різних сферах.

Фільм «Лес» зустріли в Україні тепло, з гумором та цікавість до теми репресій виявилася значною. Враження від подорожі були дуже позитивними, хоча й з деякими роздумами щодо стану інфраструктури в різних країнах. Як зазначив один з учасників обговорення: навіть якщо дороги не завжди ідеальні, культура та гостинність в Україні та Білорусі є безсумнівними.

Maryia Bulavinskaya