Малий бізнес Тернопільщини поповнив бюджети громад на понад мільйон гривень

Більше мільйона гривень єдиного податку вніс малий бізнес до бюджетів громад Тернопільщини

Малий бізнес – це вагома підтримка місцевих бюджетів. Такі підприємці працюють, створюють нові робочі місця та вносять свій суттєвий вклад в фінансову стабільність регіону.

Так, за вісім місяців цього року підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, перерахували до бюджетів територіальних громад області більш як 1 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 110 млн гривень.

Фізичні особи-підприємці – головна рушійна сила. Вони поповнили бюджети на понад 773 млн грн, що на 69,4 млн грн більше, ніж торік.

Юридичні особи – «спрощенці» додали ще 236,3 млн грн, демонструючи приріст порівняно з січнем-серпнем минулого року на суму 28,2 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує кожному підприємцю, який залишається в бізнесі, дотримується податкової дисципліни й продовжує змінювати свої громади на краще.