13:28 | 20.12.2019
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Неймовірний приклад тернополян у самоорганізації здорового відпочинку: свято на вул. Чернівецька

Irena 7 Views Прокоментуй!

Мешканці вул. Чернівецька прикрасили ілюмінацією багаторічну ялинку, яка росте в центрі житлового масиву. Влаштували для дітей масштабний солодкий ярмарок, а ввечері запалили вогні своєї святкової ялинки. Розважав дітвору сам Святий Миколай. Закінчилося свято дискотекою під відкритим небом, танцювали діти і дорослі.   

Організували свято: Іванна та Андрій Блажійчуки, Василь Вихастий, Олена та Володимир Барани, Ірина Кавун, Іван Ковалик, Віктор Лехман, Іван Сороколіт. 

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