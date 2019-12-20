Неймовірний приклад тернополян у самоорганізації здорового відпочинку: свято на вул. Чернівецька

Мешканці вул. Чернівецька прикрасили ілюмінацією багаторічну ялинку, яка росте в центрі житлового масиву. Влаштували для дітей масштабний солодкий ярмарок, а ввечері запалили вогні своєї святкової ялинки. Розважав дітвору сам Святий Миколай. Закінчилося свято дискотекою під відкритим небом, танцювали діти і дорослі.

Організували свято: Іванна та Андрій Блажійчуки, Василь Вихастий, Олена та Володимир Барани, Ірина Кавун, Іван Ковалик, Віктор Лехман, Іван Сороколіт.