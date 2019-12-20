Розпорядок Богослужінь у Зарваниці в зимовий період
У будні дні:
8.00 – Свята Божественна Літургія
10.00 – Свята Божественна Літургія
13.00 – Час VI
16.00 – Свята Божественна Літургія
17.00 – Вечірня
У суботу:
8.00 – Свята Божественна Літургія
11.00 – Свята Божественна Літургія
13.00 – Час VI
16.00 – Свята Божественна Літургія
17.00 – Вечірня
У неділю та святкові дні:
8.00 – Утреня
9.00 – Свята Божественна Літургія. Освячення води
12.00 – Свята Божественна Літургія. Освячення води
14.00 – Свята Божественна Літургія
17.00 – Вечірня
*Кожного четверга (крім святкових днів) о 10.00 год., читається молитва на оздоровлення (церква Пресвятої Євхаристії)
**Кожна друга субота місяця Всенічне Богослужіння (поч. о 01.00 год.)
*** Усі Богослужіння відбуваються у церкві Пресвятої Євхаристії.