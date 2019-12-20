13:25 | 20.12.2019
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Афіша Тернополя 

Розпорядок Богослужінь у Зарваниці в зимовий період

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У будні дні:

8.00 – Свята Божественна Літургія

10.00 – Свята Божественна Літургія

13.00 – Час VI

16.00 – Свята Божественна Літургія

17.00 – Вечірня

У суботу:

8.00 – Свята Божественна Літургія

11.00 – Свята Божественна Літургія

13.00 – Час VI

16.00 – Свята Божественна Літургія

17.00 – Вечірня

У неділю та святкові дні:

8.00 – Утреня

9.00 – Свята Божественна Літургія. Освячення води

12.00 – Свята Божественна Літургія. Освячення води

14.00 – Свята Божественна Літургія

17.00 – Вечірня

*Кожного четверга (крім святкових днів) о 10.00 год., читається молитва на оздоровлення (церква Пресвятої Євхаристії)

**Кожна друга субота місяця Всенічне Богослужіння (поч. о 01.00 год.)

*** Усі  Богослужіння відбуваються у церкві Пресвятої Євхаристії.

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