З 19 по 21 листопада Дні жалоби у Тернополі

Цієї ночі внаслідок російського обстрілу нашого міста загинули тернополяни у своїх домівках. Це неймовірна трагедія для нашої громади.

Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив рідних, близьких і друзів. Тернопіль сьогодні плаче разом з вами, адже ці втрати торкнулись кожного з нас.

🖤 Дні жалоби у Тернополі

З 19 по 21 листопада оголошуються Дні жалоби в нашій громаді, повідомляють у міській раді. У ці дні ми вшановуємо пам’ять загиблих і підтримуємо рідних та близьких у ці важкі моменти.

Вічна пам’ять нашим героям! 🕯

Світлина Нікіти Тітова