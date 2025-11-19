З 19 по 21 листопада Дні жалоби у Тернополі
Цієї ночі внаслідок російського обстрілу нашого міста загинули тернополяни у своїх домівках. Це неймовірна трагедія для нашої громади.
Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив рідних, близьких і друзів. Тернопіль сьогодні плаче разом з вами, адже ці втрати торкнулись кожного з нас.
🖤 Дні жалоби у Тернополі
З 19 по 21 листопада оголошуються Дні жалоби в нашій громаді, повідомляють у міській раді. У ці дні ми вшановуємо пам’ять загиблих і підтримуємо рідних та близьких у ці важкі моменти.
Вічна пам’ять нашим героям! 🕯
Світлина Нікіти Тітова