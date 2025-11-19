Підтримка для тернополян: Українська Греко-Католицька Церква організувала термінову допомогу в церкві Архистратига Михаїла

Тернопіль після нічної атаки: Українська Греко-Католицька Церква організовує гуманітарну підтримку постраждалим

Після масованої нічної атаки на Тернопіль, в результаті якої є загиблі, поранені та значні руйнування житлових будинків, Українська Греко-Католицька Церква оперативно розпочала гуманітарну підтримку для постраждалих.

З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка, при парафії святого Архистратига Михаїла в Тернополі створено тимчасовий гуманітарний штаб. Храм, розташований поблизу місця події, став центром для надання допомоги потерпілим тернополянам.

У цокольному приміщенні храму облаштували місце для відпочинку та безпеки, де люди можуть знайти прихисток у теплі та отримати необхідну допомогу. Настоятель парафії о. Іван Січкарик координує роботу штабу, де готуються соціальні продуктові набори, доставляється вода з Зарваниці та питна вода, яка буде роздана безкоштовно. Також збираються теплі покривала для постраждалих.

“Кожен, хто постраждав і потребує допомоги, може звернутися до гуманітарного штабу. Ми вже організували тимчасовий прихисток для людей, які шукають захисту під час тривоги. Тут можна перебути в теплі, безпеці та отримати необхідну допомогу. Закликаю всіх до спільної молитви та взаємної підтримки. У ці важкі години християнська любов і братерство допоможуть нам вистояти”, – зазначив о. Іван Січкарик.

Ця ініціатива є важливим кроком у підтримці тернополян, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, і ще раз підкреслює роль релігійних громад у допомозі у важкі часи.